Президент Туркменистана принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи, прибывшего в Ашхабад для участия в 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII).

В продолжение встречи глава государства и его гость обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, возможности для которого, по словам генсека ЮНКТАД, открываются благодаря осуществляемым в Туркменистане преобразованиям, нацеленным на диверсификацию национальной экономики.

«Мы глубоко заинтересованы в дальнейшем развитии нашего партнерства», – сказал Мухиса Китуйи, подчеркнув, что, располагая природными богатствами, огромными запасами нефти и газа, Туркменистан достиг больших успехов в реализации программ индустриализации страны.

В этой связи отмечалось значение подписанного накануне в МИД Туркменистана меморандума о сотрудничестве между туркменским правительством и Конференцией ООН по торговле и развитию. В частности, в документе обозначены три приоритетных вектора двустороннего взаимодействия – стимулирование инвестиций, модернизация таможенной службы, транспорта и логистики, а также содействие изучению вопроса вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию.

Отдельной темой обмена мнениями стала проводимая в Ашхабаде 7-я конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII). В этой связи было отмечено что Туркменистан оказывает содействие восстановлению экономики соседней страны, направляя инвестиции на строительство различных объектов.

В заключение президент Туркменистана и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию выразили уверенность в успешном продолжении конструктивного сотрудничества Туркменистан – ООН.

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