В Туркменистане аккредитован посол Мали

Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Мали в Туркменистане Тиефинга Конате.

В ходе беседы посол был проинформирован о ключевых направлениях государственной политики, одним из основополагающих принципов которой является установление взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными странами мира, а также ознакомлен с реализуемыми в стране реформами и программами.

Темой отдельного разговора стала законотворческая деятельность Меджлиса и его роль в демократических преобразованиях, проводимых в Туркменистане. При этом стороны отметили необходимость установления прямых межпарламентских связей как важного фактора укрепления двусторонних отношений.

Заявив о высокой заинтересованности своей страны в активизации торгово-экономического и культурного взаимодействия с Туркменистаном, посол Мали подчеркнул, что приложит все силы для успешного продвижения туркмено-малийского диалога.

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