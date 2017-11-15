|15.11.17 08:04
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В Эр-Рияде отметили 26-летие независимости Туркменистана и 25-летие туркмено-саудовских дипотношений
Торжественный прием, посвященный 26-летию независимости Туркменистана и 25-летию установления туркмено-саудовских дипломатических отношений состоялся в туркменском посольстве в Эр-Рияде.
Почетными гостями торжества стали заместитель губернатора
Как отмечалось на встрече, за годы независимого развития Туркменистан добился значительных успехов во внутренней и внешней политике, неуклонно реализуя свой нейтральный статус, внося весомый вклад в дело укрепления мира, дружбы и добрососедства.
Было подчеркнуто, что новый импульс развитию туркмено-саудовских отношений был дан в ходе официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Саудовскую Аравию в мае 2016 года.
Также была отмечен успех проведенного накануне пятого заседания туркмено-саудовской межправительственной комиссии и выставки экспортных товаров Туркменистана.
В ходе приема гости имели возможность ознакомиться с книгами и научными трудами президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также с образцами туркменских ковров, ювелирных изделий и национальной туркменской одежды.
Особый интерес гостей вызвала экспозиция с модной линией спортивной одежды и текстильной продукции, разработанной к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, состоявшимся в сентябре 2017 г. в Ашхабаде.
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