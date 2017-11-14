В Туркменистане обсуждают вопросы управления водными ресурсами Центральной Азии

В Ашхабаде открылся двухдневный международный форум по вопросам сотрудничества в области устойчивого развития и управления водными ресурсами Центральной Азии. Встреча проходит в рамках председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в 2017-2019 годах.

В ходе пленарного заседания участники встречи обсудили широкий спектр вопросов активизации сотрудничества стран Центральной Азии в области устойчивого развития и рационального использования водных ресурсов региона на основе наработанного опыта и взаимодействия с международными организациями.

Отдельная сессия была посвящена реализации концепции председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала. С докладами о проделанной работе и намеченных планах на будущее выступили руководители Исполкома МФСА и его филиалов в странах региона, уделившие особое внимание таким аспектам, как борьба с последствиями Аральского кризиса, оздоровление экологической обстановки, совершенствование механизмов интегрированного управления трансграничными водными ресурсами, содействие экономическому и социальному развитию Приаралья.

Прозвучала информация о подготовке очередного заседания правления МФСА, а также саммита глав государств – учредителей МФСА, который планируется провести в Ашхабаде в 2018 году.

В ходе встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Исполкомом МФСА и Германским обществом по экономическому сотрудничеству (GIZ). Данный документ касается вопросов реализации программы «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии», нацеленной на содействие странам региона в создании эффективных механизмов сотрудничества в водном секторе.

Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Исполкомом МФСА и Региональным экологическим центром Центральной Азии, предусматривающий совместное выполнение в Туркменистане проектов «Вода, образование и сотрудничество» (Smart Waters Project) и «Центральноазиатский диалог по использованию возможностей многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи «вода – энергия – продовольствие» (Nexus).

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