В Туркменистане открылись Дни культуры Узбекистана

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие Дней культуры Республики Узбекистан. В честь их открытия состоялся концерт мастеров искусств Узбекистана, в программу которого вошли народные и эстрадные мелодии и песни, фольклорные и танцевальные композиции.

В рамках Дней культуры Республики Узбекистан в Ашхабаде открылась выставка фотоискусства дружественной страны, рассказывающая о ее историко-культурном наследии, природе и людях.

В этот же день делегация Узбекистана была принята в Министерстве культуры Туркменистана, где состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития туркмено-узбекского сотрудничества в области культуры и искусства.

В рамках творческой акции также состоится показ узбекского кинофильма «Авиценна», в Государственной библиотеке Государственного культурного центра встретятся писатели и поэты двух стран, а в киноконцертном центре «Ватан» вновь прозвучат узбекские мелодии и песни.

Для гостей подготовлена культурная программа, которая включает знакомство с достопримечательностями Ашхабада и экспонатами его музеев. Завершатся Дни культуры Республики Узбекистан в административном центре северного велаята (области) – Дашогузе.

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