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13.11.17 09:34

Презентация книги президента Туркменистана состоялась в Австрии

В Вене состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», организованная туркменским посольством в Австрии совместно с австрийской общественной организацией «Society». В ней приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в Вене, а также журналисты.

На презентации было отмечено, что новый труд главы Туркменистана продвигает идею укрепления культурно-гуманитарных связей, отношений дружбы и взаимопонимания между странами и народами. Участники мероприятия также подчеркнули научную и практическую актуальность книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», изданной на туркменском, английском и русском языках.

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