В Туркменистане прошли торжества в честь Праздника урожая

В Туркменистане торжественно отмечен Праздник урожая. В Ашхабаде и регионах страны в честь этого праздника были организованы массовые гуляния, чествования мастеров высоких урожаев, различные культурно-массовые, спортивные акции, тематические конференции и выставки.

Главные мероприятия праздника состоялись в Ашхабадском конноспортивном комплексе. Здесь под открытым небом была организована выставка достижений сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны.

Свои экспозиции развернули все ведомства агропромышленного комплекса. Большой интерес гостей вызвала продукция хлопководческой и зерноводческой отраслей, животноводства, пищевой промышленности, текстильной индустрии, а также образцы новой сельхозтехники.

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