Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

13.11.17 10:27

В Туркменистане прошли торжества в честь Праздника урожая

В Туркменистане торжественно отмечен Праздник урожая. В Ашхабаде и регионах страны в честь этого праздника были организованы массовые гуляния, чествования мастеров высоких урожаев, различные культурно-массовые, спортивные акции, тематические конференции и выставки.

Главные мероприятия праздника состоялись в Ашхабадском конноспортивном комплексе. Здесь под открытым небом была организована выставка достижений сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны.

Свои экспозиции развернули все ведомства агропромышленного комплекса. Большой интерес гостей вызвала продукция хлопководческой и зерноводческой отраслей, животноводства, пищевой промышленности, текстильной индустрии, а также образцы новой сельхозтехники.

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru