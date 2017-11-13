На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 62 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 62 сделки на 68 миллионов 421 тысячу долларов США.

Так, бизнесмены из США, ОАЭ и Афганистана закупили автобензин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, предпринимателям из России, Турции, Сербии, Пакистана и Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия, пряжа хлопчатобумажная и экстракт солодкового корня.

За манатные средства коммерсанты из РФ, Великобритании и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную, медицинскую вату и сырые жирные кислоты хлопкового соапстока на общую сумму более 5 миллионов 509 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум и продовольственную пшеницу на общую сумму свыше 479 тысяч манатов.

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