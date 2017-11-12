В Эр-Рияде обсуждены вопросы туркмено-саудовского взаимодействия в сфере экономики

Правительственная делегация Туркменистана посетила Королевство Саудовская Аравия с рабочим визитом. Об итогах визита на заседании правительства сообщил заместитель председателя Кабинета министров Максат Бабаев, курирующий нефтегазовый сектор.

В ходе поездки делегация приняла участие в пятом заседании Туркмено-саудовской межправительственной комиссии. На заседании стороны обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Саудовскую Аравию в мае 2016 года.

В числе других вопросов, рассмотренных на заседании, – торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, в том числе по линии ТЭК, а также возможности вывода туркменских ковров ручной работы и ковровых изделий на рынки арабских стран и инвестиционные проекты в ковровую отрасль Туркменистана.

В этой связи саудовская сторона предложила организовать в Эр-Рияде выставку туркменских ковров ручной работы, ковровых изделий и создать рабочую группу по проработке данного вопроса.

Состоявшиеся переговоры создали возможности для привлечения саудовских инвестиций в международные и национальные проекты в нефтегазовой сфере, поиск и добычу полезных ископаемых, развитие коммуникаций и другие.

Саудовская сторона выразила стремление к сотрудничеству по реализуемым в Туркменистане проектам в газохимической и промышленной отраслях, транспортно-коммуникационной, горнодобывающей и других сферах. В частности, было высказана поддержка инициированного Туркменистаном проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

По итогам встречи был подписан ряд документов. Также в рамках заседания межправительственной комиссии была организована выставка экспортных товаров Туркменистана.

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