|11.11.17 11:09
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В Актау прошла презентация книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути»
В Консульстве Туркменистана в Казахстане (город Актау) состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».
В акции приняли участие представители местного отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира, средств массовой информации Мангистауской области Казахстана, профессорско-преподавательский состав и студенты Каспийского государственного университета имени Шахмардана Есенова.
В выступлениях участников презентации было отмечено, что история Великого Шелкового пути связала крепкими узами все страны, которые находились на этом удивительном маршруте, ставшем впоследствии источником культурного обогащения Запада и Востока. И сегодня, укрепляя историческую связь, Туркменистан и Казахстан продолжают активно сотрудничать во многих областях экономики и культуры, развивая дружеские взаимоотношения между народами двух стран.
Участники презентации единодушно отмечали, что новая книга президента Туркменистана призвана занять достойное место в изучении истории Великого Шелкового пути.
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