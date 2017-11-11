В Актау прошла презентация книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» В Консульстве Туркменистана в Казахстане (город Актау) состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». В акции приняли участие представители местного отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира, средств массовой информации Мангистауской области Казахстана, профессорско-преподавательский состав и студенты Каспийского государственного университета имени Шахмардана Есенова. В выступлениях участников презентации было отмечено, что история Великого Шелкового пути связала крепкими узами все страны, которые находились на этом удивительном маршруте, ставшем впоследствии источником культурного обогащения Запада и Востока. И сегодня, укрепляя историческую связь, Туркменистан и Казахстан продолжают активно сотрудничать во многих областях экономики и культуры, развивая дружеские взаимоотношения между народами двух стран. Участники презентации единодушно отмечали, что новая книга президента Туркменистана призвана занять достойное место в изучении истории Великого Шелкового пути. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



