Делегация Туркменистана приняла участие в генеральной ассамблее Азиатско-тихоокеанского вещательного союза

Туркменская делегация в составе представителей Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии приняла участие в 54-й генеральной ассамблее Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU), которая состоялась в китайском городе Сычуань. В работе форума приняли участие делегаты более 200 телерадиовещательных компаний – членов союза и других СМИ.

Основными задачами ассамблеи стало определение возможностей расширения партнерства, обмен опытом в сфере организации прямого вещания с крупных международных спортивных мероприятий, подготовки кадров и другие.

Большой интерес участников вызвал доклад о проведении в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, включая медийное сопровождение состязаний.

Руководители различных групп и комиссий ABU отмечали, что это крупное спортивное состязание позволило мировой общественности ближе познакомиться с Туркменистаном и придало импульс развитию в стране спортивного движения.

Представители СМИ, принявшие непосредственное участие в освещении Азиатских игр в Ашхабаде, подчеркнули, что здесь были созданы все условия для работы журналистов, в распоряжении которых была современная производственно-техническая база информационного обеспечения и современные коммуникационные технологии.

В рамках форума, члены туркменской делегации также приняли участие в 6-м телевизионном фестивале Азиатско-тихоокеанского вещательного союза.

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