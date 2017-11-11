МВФ прогнозирует устойчивое развитие Туркменистана

Международный валютный фонд прогнозирует устойчивое развитие туркменской экономики. Об итогах миссии Международного валютного фонда, давшего высокую оценку развитию национальной экономики, было сообщено на заседании правительства Туркменистана.

Как отмечается в подготовленном экспертами МВФ информационном сообщении, в рамках пребывания в Ашхабаде в период с 1 по 8 ноября 2017 года делегация этой финансовой организации во главе с Мартином Соммером провела встречи с ответственными сотрудниками государственных органов, представителями финансового сектора, научных кругов и дипломатического сообщества.

Главной темой встреч стали вопросы макроэкономической и финансовой ситуации, экономических вызовов, а также прогнозы развития Туркменистана на ближайшую перспективу.

В пресс-релизе говорится, что экономика Туркменистана продолжает адаптироваться к новой реальности более низких цен на нефть и природный газ. Официально объявляемый экономический рост остается в целом стабильным за счет увеличения объемов импортозамещения, расширительной кредитной политики и экспорта природного газа.

Планируемый ввод в эксплуатацию новых газоперерабатывающих комплексов будет способствовать дальнейшему росту экономической активности.

Экспертами МВФ отмечается принятие официальными органами мер, способствующих макроэкономической корректировке, в частности, постепенное сокращение государственных инвестиций и реформа тарифов на коммунальные услуги.

В числе позитивных практических шагов названы дальнейшее постепенное, но значительное сокращение расходов на государственные инвестиции в совокупности с мерами по корректировке уровня обменного курса национальной валюты и смягчением мер валютного регулирования.

Относительно прогнозов на ближайший период было заявлено, что перед национальной экономикой открываются благоприятные перспективы. Особый акцент делается на необходимости дальнейшего развития частного сектора, упрощения административных процедур и нерационального регулирования, ускорения реформирования и приватизации госпредприятий, а также накопления в первую очередь человеческого капитала.

В итоговом документе также подчеркивается значение недавно принятого семилетнего плана экономического и социального развития («Программы социально-экономического развития на 2018-2024 годы»), которая дает возможность для расширения и углубления рыночных реформ в целях стимулирования устойчивого и всеобъемлющего роста в более долгосрочной перспективе.

Как подчеркивается в пресс-релизе, «МВФ выражает готовность поддержать реформы правительства посредством консультаций по вопросам экономической политики и укрепления кадрового потенциала, включая вопросы макроэкономического прогнозирования и основ налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики».

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