Туркменистан и Венгрия обсудили вопросы развития партнерства

В МИД Венгрии состоялась встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в рамках международных организаций, в частности, ООН, ОБСЕ и в формате ЕС – Туркменистан, а также выразили удовлетворение взаимной поддержкой международных инициатив друг друга.

Касаясь вопроса развития двусторонних политико-дипломатических отношений, стороны обсудили возможности организации визитов на высшем уровне. Участники встречи также отметили необходимость укрепления межпарламентских связей. В числе приоритетных направлений сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между двумя странами были названы образование, туризм и спорт.

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