|11.11.17 08:11
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В МИД Туркменистана прошли туркмено-палестинские с переговоры
В МИД Туркменистана прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Государства Палестина Мазеном Шамия, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе встречи стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам.
В числе приоритетных направлений взаимодействия были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН.
Также была отмечена актуальность регулярного проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, строительной и промышленной сферах.
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