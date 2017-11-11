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11.11.17 08:11

В МИД Туркменистана прошли туркмено-палестинские с переговоры

В МИД Туркменистана прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Государства Палестина Мазеном Шамия, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе встречи стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам.

В числе приоритетных направлений взаимодействия были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Также была отмечена актуальность регулярного проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, строительной и промышленной сферах.

 

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