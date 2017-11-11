В МИД Туркменистана прошли туркмено-палестинские с переговоры В МИД Туркменистана прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Государства Палестина Мазеном Шамия, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе встречи стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам. В числе приоритетных направлений взаимодействия были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Также была отмечена актуальность регулярного проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, строительной и промышленной сферах. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



