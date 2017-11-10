В российской столице отметили туркменский национальный праздник

Торжественный прием в честь 26-й годовщины независимости Туркменского государства провело в Москве Посольство Туркменистана в Российской Федерации. Поздравить хозяев праздника со знаменательной датой в этот вечер собрались депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ответственные работники МИД России, аккредитованные в Москве иностранные дипломаты, представители деловых кругов двух стран, руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, журналисты, представители туркменских диаспор в регионах РФ.

Обращаясь к собравшимся, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев отметил, что 26-ю годовщину своей независимости Туркменистан встретил в обстановке подъема и созидания, единства и уверенности в будущем. Отдавая должное значимости даты – 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией, глава туркменской дипломатической миссии в Москве подчеркнул, что две страны связывают узы подлинной дружбы и стратегического партнерства, отметил конструктивный и последовательный характер туркмено-российского диалога, а также успешное взаимодействие двух государств на международной арене, что вносит весомый вклад в упрочение мира, стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях. Внимание собравшихся было заострено также на теме председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году.

Участников торжества сердечно поздравил с праздником заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, отметивший успешное развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Российский дипломат отметил высокую результативность состоявшихся в нынешнем году встреч и переговоров лидеров двух стран Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира Путина и дал высокую оценку внешнеполитическому курсу Туркменистана, основанному на статусе постоянного нейтралитета, миролюбия и добрососедства.

Поздравления и наилучшие пожелания народу и президенту Туркменистана передали главы иностранных дипломатических представительств, аккредитованные в Москве, представители российской научной и культурной общественности.

Тема 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией нашла отражение в подготовленной туркменским посольством фотовыставке, красочные экспонаты которой отразили наиболее яркие и запоминающиеся этапы и эпизоды плодотворного диалога двух стран на различных направлениях двустороннего сотрудничества.

По доброй традиции все гости смогли насладиться лучшими блюдами национальной туркменской кухни. Молодые дарования из числа туркменских студентов, обучающихся в московских вузах, познакомили собравшихся с образцами народного музыкального искусства, исполнив национальные песни и танцы. После зажигательного туркменского танца «куштдепти» многие гости, вдохновленные высоким эмоциональным настроем праздничного вечера, не удержались и тоже вошли в танцевальный круг.

© TURKMENISTAN.RU, 2017