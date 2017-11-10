В Москве прошла презентация новой книги президента Туркменистана

В российской столице прошла торжественная церемония презентации книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

Акция, инициированная Посольством Туркменистана в РФ, собрала многочисленную аудиторию из представителей депутатского корпуса Государственной думы Федерального Собрания РФ, руководящих работников МИД России, научных кругов российской столицы, руководителей аккредитованных в России дипломатических представительств, международных общественных организации, журналистов московских СМИ.

Выступавшие на презентации отмечали, что новый фундаментальный труд президента Гурбангулы Бердымухамедова позволяет объективно оценить исторический путь туркмен, ознакомиться с их национально-культурным своеобразием, традициями, обычаями и жизненными устоями, глубоко осознать неоценимый вклад туркменского народа в мировой научный, экономический и культурный прогресс. Важным фактором безусловного успеха нового издания у широкой читательской аудитории, отмечали собравшиеся, стало то обстоятельство, что книга «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» издана сразу на трех языках – туркменском, английском и русском.

Выступая на презентации от имени научного сообщества российской столицы, доктор исторических наук Надежда Дубова, много лет занимающаяся аспектами истории Туркменистана, подчеркнула тот факт, что феномен Великого Шелкового пути как уникального явления в мировой истории, связавшего десятки государств торговыми, информационными и культурными контактами, рассматривается в книге не только в контексте истории и духовных ценностей туркменского народа, но и будущего всей страны. Собранный научный материал позволяет автору связать воедино историю и современность, постепенно открывая читателю свой замысел, свои размышления о прошлом, настоящем и будущем родного народа.

В завершение торжественной презентации состоялось вручение экземпляров новой книги представителям организаций, являющихся самыми активными участниками туркмено-российского политического и гуманитарного диалога. Первым обладателями ценных экземпляров стали библиотеки Государственной думы Федерального Собрания РФ, Министерства иностранных дел России, Российской Академии наук, Международного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ, Союза журналистов Москвы, Московского государственного института международных отношений (Университета) МГИМО. Кроме того, экземпляр книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» передан в дар дуайену аккредитованного в Москве дипкорпуса стран СНГ, Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Азербайджан в Росси Поладу Бюльбюль-оглы.

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