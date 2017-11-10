В столице Туркменистана открылся образовательно-спортивный форум

В Ашхабаде открылась международная выставка «Образование и спорт в эпоху могущества и счастья». Главная цель смотра – содействие развитию сфер образования, физической культуры и спорта как важных направлений государственной социальной политики, а также ознакомление с новыми направлениями и основными тенденциями в этих областях.

В работе выставки приняли участие представители около 30 стран. Стенды участников продемонстрировали образовательный потенциал стран-участниц, в том числе продукцию от ведущих производителей IT-технологий и инновационного лабораторного оборудования для образовательных учреждений.

В рамках форума состоялось пленарное заседание научной конференции, посвященное выработке подходов к развитию сотрудничества по таким приоритетным направлениям государственной политики, как образование и спорт. В ходе форума были обсуждены новые формы международного партнерства, ориентированного на качественные преобразования в данных сферах через развитие прямых связей между вузами и средними специальными учебными заведениями, спортивными организациями, реализацию совместных гуманитарных проектов и обмен делегациями.

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