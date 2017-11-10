Президент Туркменистана ознакомился с ходом строительства морского порта на Каспии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Балканский велаят (область) ознакомился с ходом строительства нового международного морского порта на Каспии.

Этот крупный инвестиционный проект предусматривает строительство паромного, пассажирского и контейнерного терминалов. В комплекс также входят общий погрузочный терминал, терминалы отгрузки сыпучих грузов и полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы.

Общая площадь многофункционального порта пропускной способностью 17-18 миллионов тонн грузов в год – более 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров, протяженность причальной линии – 3 тысячи 800 метров.

Знакомясь с положением дел на строительстве, глава государства отметил, что ввод в эксплуатацию нового, современного морского порта на Каспии позволит вывести на качественно новый уровень экономическое и торговое сотрудничество между странами Азии и Европы, откроет широкие возможности для оптимизации транспортных потоков на евроазиатском пространстве.

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