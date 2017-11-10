В Ашхабаде изучали возможности управления водными ресурсами

В Ашхабаде состоялся семинар Регионального экологического центра Центральной Азии, посвященный возможностям интегрированного управления водными ресурсами. Мероприятие было организовано в контексте председательства Туркменистана в МФСА, принятия нового Водного кодекса и повышения потенциала управленческого звена в водной сфере.

В работе семинара приняли участие депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана, специалисты министерств – сельского и водного хозяйства, финансов и экономики, Национального комитета по гидрометеорологии при Кабинете министров, профессорско-преподавательский состав Туркменского сельскохозяйственного университета, специалисты различных экологических проектов, общественных природоохранных организаций, представители международных институтов – партнеров Туркменистана в области защиты и рационального использования природных ресурсов.

Научно-практический семинар был организован для ознакомления отечественных специалистов в сфере водопользования с международной практикой и региональным опытом бассейнового управления реками.

Семинар определил комплекс задач, которые туркменским специалистам предстоит решать в ближайшие годы.

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