В Киеве и Харькове состоялись презентации книги президента Туркменистана

В Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова в Киеве состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», организованная туркменским посольством на Украине.

В ходе презентации было отмечено, что новое произведение главы государства отражает концепцию современного развития Туркменистана, базирующуюся на историческом опыте, традициях миротворчества и добрососедства, а также устремленности к региональной и глобальной интеграции.

Выступившие на презентации подчеркнули важность нового издания в популяризации духовной и историко-культурной составляющей феномена Великого Шелкового пути.

Презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» также состоялось в харьковском Национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Знакомство с новой книгой туркменского лидера было организовано сотрудниками харьковского Консульского пункта посольства Туркменистана.

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