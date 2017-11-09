Туркменская делегация посетила Кувейт с рабочим визитом

Туркменская делегация во главе с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым посетила Государство Кувейт с рабочим визитом.

В ходе визита туркменская делегация была принята эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль Ахмад Аль Джабер Аль Сабахом. Глава туркменской делегации поблагодарил кувейтского монарха за официальное приглашение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить Кувейт, переданное в Ашхабаде сентябре этого года. Эмиру Кувейта было также передано письменное послание от главы Туркменистана.

Шейх Сабах Аль Ахмад Аль Джабер Аль Сабах отметил, что ждет визита президента Туркменистана в Кувейт и считает, что предстоящий визит туркменского лидера придаст импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В ходе рабочего визита делегация Туркменистана также провела переговоры с премьер-министром Кувейта Шейхом Джабером Аль Мубарек Аль Хамад Аль Сабахом, первым вице-премьером, главой МИД Шейхом Сабахом Аль Халид Аль Хамад Аль Сабахом и другими официальными лицами.

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