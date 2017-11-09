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09.11.17 08:23

В Туркменистане обсудили вопросы трансграничной торговли электроэнергией

В Ашхабаде состоялось очередное заседание целевой группы по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии (RECA), организованное министерством энергетики Туркменистана.

В работе заседания приняли участие специалисты профильных ведомств Туркменистана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители международных и региональных организаций.

Участники встречи обсудили ход реализации региональных и межрегиональных инфраструктурных энергетических проектов. Особое внимание было уделено вопросам разработки дорожной карты по расширению трансграничной торговли электроэнергией и ее роли в обеспечении национальной и региональной энергетической безопасности.

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