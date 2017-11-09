В Туркменистане обсудили вопросы трансграничной торговли электроэнергией В Ашхабаде состоялось очередное заседание целевой группы по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии (RECA), организованное министерством энергетики Туркменистана. В работе заседания приняли участие специалисты профильных ведомств Туркменистана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители международных и региональных организаций. Участники встречи обсудили ход реализации региональных и межрегиональных инфраструктурных энергетических проектов. Особое внимание было уделено вопросам разработки дорожной карты по расширению трансграничной торговли электроэнергией и ее роли в обеспечении национальной и региональной энергетической безопасности. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



