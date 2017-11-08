Президент Туркменистана проинспектировал ход развития туристической зоны «Аваза»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят (область) ознакомился с ходом развития курортной инфраструктуры туристической зоны «Аваза».

Глава государства посетил строительную площадку аквапарка и центра отдыха, возведение которых осуществляет Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. Здесь туркменский лидер осмотрел проекты здания для опреснительной установки, двухэтажных гостевых коттеджей и других объектов.

Глава государства также осмотрел территорию аквапарка, который в скором времени обещает стать центром активного семейного отдыха. В этом многофункциональном комплексе будет множество водных аттракционов, детские и спортивные бассейны с искусственными волнами, для занятия серфингом и другие.

Глава государства также посетил строительную площадку санатория «Аваза», который рассчитан на одновременный прием 200 человек. Специализированные отделения центра, оснащенные современным медицинским оборудованием, предназначены для оказания широкого спектра лечебно-реабилитационных услуг.

В ходе осмотра санатория президент Гурбангулы Бердымухамедов еще раз сформулировал ряд задач, стоящих перед администрацией приморского региона, решение которых призвано вывести лечебно-оздоровительный туризм и индустрию путешествий в Туркменистане на новый уровень развития.

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