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07.11.17 09:28

Ахалтекинец - украшение международной выставки породистых лошадей в Минске

В белорусской столице прошла международная выставка породистых лошадей – «Осень 2017». Это единственное конное шоу в Республике Беларусь, которое ежегодно собирает под крышей манежа большое количество породистых лошадей от ведущих коннозаводчиков, а также представителей компаний сферы конной индустрии как из Беларуси, так и зарубежья. Всего на выставке были представлены более полусотни грациозных животных из различных стран мира.

Особый интерес у зрителей вызвала демонстрация самой древней породы мирового культурного коневодства – ахалтекинской. При организационном содействии Посольства Туркменистана в Республике Беларусь зрителям шоу была предоставлена возможность ознакомиться с историей происхождения ахалтекинских лошадей, а также увидеть захватывающую программу с участием ахалтекинского коня.

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