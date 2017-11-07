Спасательные службы прикаспийских стран провели комплексные учения «Каспий-2017»

Международные комплексные учения «Каспий-2017» с участием Азербайджана, Казахстана, России, Ирана и Туркменистана прошли на юго-западе Каспийского моря, недалеко от Баку. Учения были посвящены вопросам совместной деятельности МЧС Азербайджана и спасательных служб прикаспийских государств при чрезвычайных ситуациях.

В ходе учений были отработаны алгоритмы взаимодействия спасательных служб при чрезвычайных ситуациях и оценки совместных возможностей.

Итоги учений показали, что спасатели прикаспийских стран имеют высокий уровень координации совместной деятельности в случае ЧП. В настоящее время прорабатывается вопрос проведения подобных учений и на территории других прикаспийских стран.

Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море было подписано 22 сентября 2014 года в Астрахани.

© TURKMENISTAN.RU, 2017