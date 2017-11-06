В Туркменистане началась Неделя российского кино

В Туркменистане, в столичном кинотеатре «Ашхабад», стартовала Неделя российского кино. Показы российских художественных фильмов, организованные Посольством РФ в Туркменистане и Министерством культуры Туркменистана уже в пятый раз, пройдут в лучших кинотеатрах самых крупных городов страны – столицы Ашхабада и областных центров Туркменабада и Мары.

Туркменские зрители в рамках Недели российского кино смогут посмотреть такие фильмы, как «Анна Каренина. История Вронского», «Время первых», «Лиризмы», «Дневник мамы первоклассника», «Ледокол» и «Без границ». Вход на показы российского кино свободный.

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