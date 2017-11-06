|06.11.17 08:25
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 38 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 38 сделок на 24 миллиона долларов США.
Бизнесмены из Великобритании закупили гидроочищенное дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из России и ОАЭ приобрели махровые изделия, хлопчатобумажную ткань и пряжу.
На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно и продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 325 тысяч манатов.
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