На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 38 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 38 сделок на 24 миллиона долларов США. Бизнесмены из Великобритании закупили гидроочищенное дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из России и ОАЭ приобрели махровые изделия, хлопчатобумажную ткань и пряжу. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно и продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 325 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



