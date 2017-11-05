Туркменистан избран вице-президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО

В Генеральном штабе ЮНЕСКО в Париже начала работу 39-я сессия Генеральной конференции организации. На 202-й сессии Исполнительного совета организации Туркменистан был избран заместителем председателя Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, избрание страны на этот важный международный пост стало признанием проводимых в стране преобразований, главными направлениями которых являются реформирование и модернизация сфер культуры, науки и образования как важных факторов социально-экономического развития Туркменистана.

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