Парламент Туркменистана принял ряд законопроектов

Депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана на 24-м парламентском заседании пятого созыва рассмотрели и приняли ряд законопроектов.

В числе принятых правовых актов – законы Туркменистана «О правовой охране изобретений», «О правовой охране промышленных образцов», «О внесении изменений и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений в Семейный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «О внесении изменения в Закон Туркменистана «Об органах внутренних дел Туркменистана», «О внесении дополнений в Закон Туркменистана «О товарно-сырьевых биржах и биржевой торговле», «О внесении дополнений в Закон Туркменистана «О местных органах исполнительной власти», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О местных представительных органах государственной власти» и ряд других.

В соответствии с законом принятые парламентом законопроекты будут отправлены на подпись президенту Туркменистана, после чего они вступят в силу.

Также депутаты приняли ряд постановлений Меджлиса Туркменистана. Это постановления «О присоединении к протоколам, касающимся изменений статей 50 и 56 Конвенции о международной гражданской авиации», «О присоединении к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок», «О присоединении к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, а также протоколам к ней 1954-го и 1999-го годов».

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