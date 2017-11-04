В российской столице завершился фестиваль туркменской музыки

С большим успехом в российской столице прошел третий Московский международный музыкальный фестиваль «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова. Завершающим аккордом фестиваля стал гала-концерт дипломантов и лауреатов музыкального форума, собравший солистов и музыкальные коллективы из двух десятков стран мира.

В этот вечер под сводами выставочного зала Российской академии художеств, выступающей третий год подряд соорганизатором праздника, звучала музыка различных направлений и жанров как символ единения многоликих национальных культур. На вечере было оглашено приветственное послание Посольства Туркменистана в РФ в адрес участников фестиваля, в котором, в частности, говорилось: «Московский международный музыкальный фестиваль «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова прочно занял свое место в череде знаковых событий интернационального культурного диалога, стал сценической площадкой, где зримо ощутим процесс интеграции туркменской национальной музыки в сокровищницу мировой музыкальной культуры».

Проведенный вот уже в третий раз фестиваль «Звуки дутара» с каждым годом расширяет сферу гуманитарных направлений, включенных в его орбиту, постепенно превращаясь из чисто музыкальной акции в масштабный праздник почитателей туркменской культуры. В нынешнем году помимо выступлений музыкантов в рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция на тему «Взаимопроникновение национальных культур в контексте музыкального искусства».

В заключительный день фестиваля перед итоговым гала-концертом состоялось открытие выставки работ народного художника СССР и Туркменистана Иззата Клычева, посвященной 95-летию непревзойденного мастера живописи. Со времени предыдущей московской выставки работ великого туркменского художника прошло добрых три десятка лет, и потому нынешняя экспозиция стала яркой и долгожданной страницей в культурной жизни российской столицы. Знаменательно и то обстоятельство, что работы мастера – первого и единственного среднеазиатского живописца, получившего звание академика Академии художеств СССР, – экспонировались в стенах Российской академии художеств в год ее 260-летия.

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