В Российской академии художеств прошла презентация книги президента Туркменистана «Музыка мира, музыка дружбы и братства»

В Москве, в выставочном комплексе Российской академии художеств (галерее Зураба Церетели), состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира, музыка дружбы и братства».

Презентация, прошедшая при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Российской Федерации, стала составной частью программы заключительного вечера Московского международного музыкального фестиваля «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова и собрала многочисленных почитателей туркменской культуры.

Выступившие на презентации участники фестиваля, музыковеды из Москвы и Ашхабада, представители творческой интеллигенции российской столицы подчеркивали значение книги как неоценимый вклад в исследование феномена туркменской музыкальной культуры и ее влияния на ментальную составляющую исторического мировоззрения целого народа. Изданная на трех языках, книга стала подлинной находкой для широкой читательской аудитории, интересующейся процессами взаимопроникновения национальных культур. Достоинства книги уже получили авторитетную международную оценку: «Музыка мира, музыка дружбы и братства» награждена специальным дипломом жюри международного конкурса «Искусство книги», проведенного в этом году среди изданий стран СНГ.

Приятным сюрпризом для участников музыкального фестиваля стала акция Посольства Туркменистана в РФ: каждый участник фестиваля и каждый член международного жюри получил в подарок великолепное издание, достойное стать настольной книгой любого музыканта. Отдельные экземпляры книги переданы в подарок библиотеке Российской академии художеств и лично президенту академии, послу доброй воли ЮНЕСКО Зурабу Церетели.

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