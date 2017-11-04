Завершился официальный визит президента Туркменистана в Таджикистан

Во второй день официального визита в Таджикистан, президент Гурбангулы Бердымухамедов в правительственной резиденции принял председателя нижней палаты таджикского парламента Шукурджона Зухурова.

В ходе встречи глава государства и спикер нижней палаты парламента Таджикистана отметили наличие значительного потенциала для наращивания эффективного двустороннего сотрудничества, а также высказались за дальнейшее укрепление межпарламентских связей как важной составляющей межгосударственных отношений.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов был ознакомлен со структурой и основными аспектами деятельности высшего законодательного и представительного органа государственной власти Республики Таджикистан.

В свою очередь туркменский лидер рассказал о ключевых направлениях деятельности Меджлиса (парламента) Туркменистана. Как отметил глава государства, Туркменистан предпринимает последовательные шаги по совершенствованию законодательно-правовой базы страны, имплементации в национальное законодательство норм международного права и уделяет особое внимание развитию демократических институтов, становлению гражданского общества.

После этого президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон совершили прогулку в Варзобском ущелье недалеко от Душанбе. Во время прогулки лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам экологии, экономики, а также относительно взаимодействия в международных организациях.

Затем главы двух государств прибыли в Международный аэропорт города Душанбе, попрощались друг с другом, подтвердив приверженность сторон дружественному межгосударственному диалогу, после чего туркменский лидер отбыл на родину.

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