В Ереване прошла презентация книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути»

В конференц-зале Ереванского государственного университета (ЕГУ) прошла презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».

В торжественном мероприятии, организованном Посольством Туркменистана в Республике Армения совместно с администрацией Ереванского государственного университета, приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, профессорско-преподавательский состав и студенты ЕГУ, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Еревана, а также представители научных кругов и средств массовой информации Армении.

Выступившие на презентации отметили, что новый труд главы Туркменского государства адресован широкой читательской аудитории. Книга отражает концепцию современного развития Туркменистана, базирующуюся на историческом опыте, традициях миротворчества и добрососедства, почитании духовного наследия туркменского народа, его устремленности к региональной и глобальной интеграции и прогрессу. Главная идея книги — это осмысление инициативной и созидательной позиции нейтрального Туркменистана на международной арене через призму его исторического пути.

Многоаспектный анализ Великого Шелкового пути, сыгравшего большую роль в развитии экономических, дипломатических, научных и культурных связей между Востоком и Западом, обосновывает роль Туркменистана, занимающего выгодное геополитическое положение, в интеграционных процессах современности.

Высоко оценивая значение книги, изданной на трех языках, участники презентации подчеркнули значение нового труда президента Туркменистана в популяризации духовного и историко-культурного аспектов феномена Великого Шелкового пути.

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