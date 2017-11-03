В Ашхабаде открылся международный форум «Нефть и газ Туркменистана – 2017»

В выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылись 22-е международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2017» (OGT-2017). Свои стенды на нефтегазовой выставке разместили около 40 компаний из 16 государств, в числе которых Россия, Китай, Япония, Республика Корея, Сингапур, Малайзия, Германия, Франция, Австрия, а также подразделения ТЭК Туркменистана.

Основные тематические разделы специализированного смотра: геология и геофизика нефти и газа, поиск и разведка нефтегазовых месторождений, разработка и эксплуатация скважин, добыча, переработка, транспортировка и хранение углеводородных ресурсов и т. д.

Большой интерес посетителей выставки привлекли стенды государственных концернов «Туркменгаз», «Туркменнефть», госкорпорации «Туркменгеология», Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, осуществляющих разработку нефтяных и газовых месторождений страны, а также выпуск высокорентабельной продукции.

В тот же день открылась нефтегазовая конференция, в которой приняли участие около 500 делегатов, представляющих 164 компании, международные и правительственные организации почти из 40 стран мира.

В ходе первого пленарного заседания были обсуждены перспективы развития международной, региональной и туркменской нефтегазовой индустрии, а также дан обзорный анализ тенденций на рынках нефти, газа и продуктов их переработки, транспортировка углеводородов и маркетинговые стратегии.

В рамках конференции проведены встречи и переговоры между руководителями структурных подразделений ТЭК Туркменистана и представителями иностранных компаний, желающих работать на туркменском рынке.

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