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03.11.17 09:38

В Таджикистане состоялась презентация книги президента Туркменистана

В Доме культуры района Дусти Хатлонской области Таджикистана состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», приуроченная к официальному визиту туркменского лидера в Душанбе.

В ней приняли участие члены туркменской делегации, представители местного руководства, туркменской диаспоры, проживающей в районе, и СМИ.

Участники презентации подчеркнули научную и практическую актуальность книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», изданной на туркменском, английском и русском языках и рассчитанной на широкий круг читателей.

 

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