|03.11.17 09:38
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В Таджикистане состоялась презентация книги президента Туркменистана
В Доме культуры района Дусти Хатлонской области Таджикистана состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», приуроченная к официальному визиту туркменского лидера в Душанбе.
В ней приняли участие члены туркменской делегации, представители местного руководства, туркменской диаспоры, проживающей в районе, и СМИ.
Участники презентации подчеркнули научную и практическую актуальность книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», изданной на туркменском, английском и русском языках и рассчитанной на широкий круг читателей.
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