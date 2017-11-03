В Таджикистане состоялась презентация книги президента Туркменистана В Доме культуры района Дусти Хатлонской области Таджикистана состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», приуроченная к официальному визиту туркменского лидера в Душанбе. В ней приняли участие члены туркменской делегации, представители местного руководства, туркменской диаспоры, проживающей в районе, и СМИ. Участники презентации подчеркнули научную и практическую актуальность книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», изданной на туркменском, английском и русском языках и рассчитанной на широкий круг читателей. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



