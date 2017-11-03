В Душанбе состоялись туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне

В Душанбе состоялись переговоры президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в таджикскую столицу с официальным визитом.

В ходе встречи в формате «один на один» и на переговорах с участием официальных делегаций были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в политической сфере, торгово-экономической области, энергетике, в транспортном секторе, экологии и других областях. Стороны отметили совпадение взглядов по таким актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, как создание совместного Делового совета и открытие торговых домов в столицах двух государств.

По мнению сторон Туркменистан и Таджикистан располагают достаточным потенциалом для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта и энергетики. К таким проектам относятся строительство железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, а также организация поставок туркменской электроэнергии в Таджикистан через Афганистан.

В ходе переговоров президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон высказались за углубление многолетнего взаимодействия в гуманитарной области, дальнейшее стимулирование научно-образовательных контактов, культурного диалога и партнерства в сфере спорта и туризма.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено вопросам урегулирования ситуации в соседнем Афганистане.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил главу Таджикистана посетить Туркменистан с официальным визитом. Предложение было с благодарностью принято. После переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон поставили свои подписи под совместным заявлением и Договором о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Таджикистан.

Также были подписаны соглашение о принципах косвенного налогообложения при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и услуг, соглашение о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве, соглашение о взаимном признании документов об образовании, соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соглашение о взаимном признании лицензий на осуществление строительных работ, программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2018-2020 годы, протокол о внесении изменений в соглашение о строительстве здания (комплекса зданий) общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в дайханском объединении «Эргаш Султанов» Республики Таджикистан, соглашение об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Душанбе, соглашение о сотрудничестве между хякимликом (администрацией) Лебапского велаята (области) Туркменистана и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области Республика Таджикистан, меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Государственным унитарным предприятием «Таджикинвест».

По завершении церемонии подписания двусторонних документов главы государств выступили с обращением к представителям СМИ.

Во второй половине дня президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон ознакомились с выставкой сельскохозяйственной продукции и блюд национальной таджикской кухни.

В этот же день туркменский лидер возложил цветы к памятнику национальному герою таджикского народа Исмаилу Самани и посетил Национальный музей Таджикистана.

Вечером президент Республики Таджикистан дал официальный ужин в честь высокого гостя.

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