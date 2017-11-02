В Душанбе состоялся туркмено-таджикский бизнес-форум, приуроченный к официальному визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Таджикистан. Участники форума обсудили вопросы диверсификации двустороннего экономического сотрудничества.

В числе перспективных направлений партнерства были названы взаимодействие в горнодобывающей, нефтегазовой промышленности, энергетической отрасли, переработке полезных ископаемых и инфраструктурные проекты регионального значения. В этой связи особое внимание было уделено прокладке железнодорожного коридора Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, который позволит не только наращивать торговый оборот между странами-участницами, но и совместно выходить на международные рынки.

Участникам встречи были представлены обзорные доклады о состоянии и перспективах развития национальных экономик двух стран, мерах государственного стимулирования предпринимательства, правовых аспектах регулирования деятельности иностранных инвесторов, зарубежного бизнеса в целом.

По завершении пленарного заседания состоялись переговоры между представителями государственных структур и частного бизнеса двух стран, в рамках которых были детально обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного партнерства.

Подводя итоги форума, его участники подчеркнули важность регулярного проведения подобных встреч в целях выработки общих подходов к решению вопросов дальнейшего эффективного взаимодействия.

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