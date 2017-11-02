На туркменском побережье Каспия проходит международный туристический форум

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялось открытие международной выставки и конференции «Туризм и путешествие». В работе форума приняли участие делегаты из более чем двадцати государств мира, в числе которых Россия, Китай, США, Великобритания, Австралия, Бразилия, Германия, Италия, Иран, Индия и другие страны.

На выставке развернули свои стенды туркменские и иностранные компании, работающие в санаторно-курортном секторе, гостиничном бизнесе и в других смежных областях.

Выставка позволила ознакомиться с туристическими возможностями Туркменистана и его регионов, получить самую последнюю информацию о тенденциях в индустрии путешествий, организации различных видов отдыха, а также культурно-просветительской и познавательно-краеведческой деятельности.

В ходе начавшейся конференции представители туркменской стороны ознакомили иностранных партнеров со стратегией и приоритетами развития туристического комплекса Туркменистана.

Зарубежные участники конференции затронули в своих докладах широкий спектр вопросов: от взаимодействия в рамках Всемирной туристской организации до сотрудничества в области профессионального образования, организации семинаров и совещаний.

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