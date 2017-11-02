В Ашхабаде обсуждены вопросы монетарной политики Туркменистана

В Ашхабаде состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к 24-й годовщине введения в оборот национальной валюты – маната. В форуме приняли участие члены правительства Туркменистана, руководители и специалисты государственных и акционерно-коммерческих банков, профильных министерств и ведомств, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов.

В ходе конференции были обсуждены вопросы совершенствования деятельности финансовой и банковской систем, взаимосвязь стабильности маната и динамики экономического развития, модификация банкнот, расширение сотрудничества с региональными и международными финансовыми структурами.

Одной из ключевых тем обсуждения стало развитие системы выдачи кредитов. В этой связи были рассмотрены различные механизмы кредитования физических и юридических лиц, обсуждена необходимость создания специализированных программ, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Туркменистане.

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