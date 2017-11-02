Президент Туркменистана посетит Республику Таджикистан с официальным визитом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению президента Эмомали Рахмона посетит Республику Таджикистан с официальным визитом. Очередная туркмено-таджикская встреча в верхах призвана закрепить достигнутые ранее межправительственные договоренности и обозначить новые приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Туркменистан и Таджикистан демонстрируют стремление обогащать опыт плодотворного взаимодействия, подкрепляя его совместными проектами, реализуемыми в интересах всего региона. В их числе – проект строительства железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, реализация которого призвана придать новые стимулы развитию транснациональной транспортной сети, способствовать активизации торгово-экономических связей во всем регионе.

Туркменистан и Таджикистан демонстрируют близость позиций и в вопросах региональной и международной политики, что обусловлено тесным взаимодействием в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Как ожидается, по итогам переговоров президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Эмомали Рахмона будет подписан пакет двусторонних документов, призванных способствовать дальнейшей интенсификации межгосударственного партнерства.

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