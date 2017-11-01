Туркменская осень бьет температурные рекорды

В Туркменистане в разгар осени установилась аномальная жара, которая бьет температурные рекорды для этого времени года.

29 октября столбик термометра поднялся в Ашхабаде до отметки в 37 градусов. Такой жары в этот день года в туркменской столице не было за все время метеонаблюдений (126 лет). Не менее жарко было и 30-го октября. Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, но в тот день температура была всего 34,9 градусов.

Фактически лето в Туркменистане продлилось на два месяца. Чтобы чувствовать себя комфортно, вновь приходилось включать кондиционеры в помещениях и автомобилях.

Тем не менее жара постепенно начинает ослабевать. А на второй неделе ноября осень полностью вступит в свои права – синоптики прогнозируют в эти дни похолодание и дожди.

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