В столице Туркменистана прошел семинар по правам человека

В Ашхабаде состоялся семинар с участием представителей Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В ходе встречи региональные представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека ознакомили участников с заключительными рекомендациями соответствующих комитетов ООН в данной области. Как отметили участники семинара, присоединившись к основным международно-правовым документам ООН, в том числе в области прав человека, Туркменистан предпринимает практические шаги по реализации положений этих документов.

Собравшиеся подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления конструктивного взаимодействия Туркменистана с международными организациями, в первую очередь с ООН и его структурными подразделениями.

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