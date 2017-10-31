В Москве начал свою работу международный музыкальный фестиваль «Звуки дутара»

Третий московский международный музыкальный фестиваль «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова, который пройдет в российской столице с 31 октября по 3 ноября, распахнул свои двери для гостей и участников из полутора десятков стран. Постоянной площадкой для проведения фестиваля остается Российская академия художеств. Ее основатель и президент Зураб Церетели, оставаясь верным своей миссии Посла доброй воли ЮНЕСКО, последовательно следует традиции всемерной поддержки международного культурного диалога и взаимопроникновения национальных культур.

Неизменный арт-директор и организатор фестиваля, композитор и пианист Мамед Гусейнов много лет остается активным пропагандистом туркменской культуры и такому ее яркому проявлению, как туркменская классическая музыка. Он позиционирует основную цель фестиваля как международное общение, которое создает условия для сотрудничества музыкантов разных стран, позволяет увидеть синтез этнического и академического искусств в современности, осуществляет интеграцию профессиональной национальной музыки в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Игра на национальном струнном инструменте – дутаре – создала мелодические и ритмические основы туркменского национального музыкального искусства, и потому неслучайно название народного музыкального инструмента дало название фестивалю. Музыкальный форум носит и имя композитора Нуры Халмамедова (1938–1983 гг.) – наиболее яркого представителя туркменской классической музыкальной школы, поднявшего народную музыку до вершин мировой культуры.

В нынешнем году как никогда богата культурная программа фестиваля. Помимо выступлений музыкантов, запланировано проведение международной научно-практической конференции по теме «Взаимопроникновение национальных культур в контексте музыкального искусства». В заключительный день фестиваля перед итоговым гала-концертом состоится открытие выставки работ народного художника СССР и Туркменистана Иззата Клычева, посвященной 95-летию непревзойденного мастера живописи.

В программе завершающего дня работы фестиваля – презентация книги «Музыка мира, музыка дружбы и братства», принадлежащей перу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

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