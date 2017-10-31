В МИД Туркменистана обсудили вопросы развития туркмено-австрийского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча с замминистра, генеральным директором по иностранным делам и политическим вопросам Федерального министерства Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александром Маршиком, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Австрийской Республикой. В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ, а также вопросы подготовки к венской встрече министров 7-8 декабря 2017 года.

Кроме того, в рамках встречи стороны обменялись мнениями по различным возможностям расширения сотрудничества в области науки и образования. Говоря о высоком уровне культурного взаимоотношения, стороны отметили роль Австрийско-туркменского общества дружбы.

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