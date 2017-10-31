В Туркменистане аккредитован посол Испании

Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Туркменистане Игнасио Ибаньеса Рубио.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был ознакомлен с приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана, важным вектором которой является установление широкого международного сотрудничества в интересах всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Дав высокую оценку внешнеполитическому курсу нейтрального Туркменистана, Игнасио Ибаньес Рубио подчеркнул, что Испания готова к установлению и развитию двусторонних взаимовыгодных связей. В ходе встречи было выражено обоюдное стремление к активизации конструктивного межгосударственного диалога в рамках международных организаций и прежде всего ООН, а также к развитию межпарламентских связей.

В числе приоритетных направлений партнерства были названы торгово-экономическая сфера, ТЭК, туризм, водное хозяйство и использования альтернативных источников энергии. Стороны отметили важность диалога в гуманитарной сфере, наращивания научно-образовательных контактов, культурных обменов и сотрудничества в изучении и сохранении историко-культурного наследия.

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