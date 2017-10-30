На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 32 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 32 сделки на 41 миллион 468 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из России, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Пакистана, Афганистана и Киргизии закупили крашеные махровые изделия в ассортименте, продукцию металлургической промышленности, хлопчатобумажную пряжу и хлопок-волокно.

За манатные средства бизнесмены из России, ОАЭ и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму свыше 1 миллиона 618 тысяч манатов.

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