Президент Туркменистана стал почетным зрителем праздничных скачек

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе в честь 26-й годовщины независимости Туркменистана состоялись праздничные скачки. По традиции комплекс в этот праздничный день посетил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В этот день ахалтекинские кони продемонстрировали свою резвость на различных дистанциях в семи забегах, в каждом из которых участвовало по 12 скакунов.

Всадники разыграли денежные призы, установленные отраслями народного хозяйства Туркменистана. На церемонии награждения победителей им были вручены денежные призы. Победителям первых шести заездов были вручены по 15 тысяч долларов США, а победителю заключительного, седьмого заезда от имени президента Туркменистана было вручено 30 тысяч долларов.

Массовые торжества, концерты, разнообразные культурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню независимости Туркменистана, состоялись во всех регионах страны.

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