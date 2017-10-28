В Ашхабаде состоялись военный парад и праздничное шествие в честь Дня независимости Туркменистана В Ашхабаде прошел праздничный военный парад в честь 26-й годовщины независимости Туркменистана. В торжестве приняли участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, руководительский корпус страны и зарубежные гости. В военном параде приняли участие подразделения Министерства обороны, Министерства национальной безопасности, Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел Туркменистана. После военного парада состоялось праздничное шествие представителей регионов Туркменистана и трудовых коллективов отраслей народного хозяйства. Перед гостевыми трибунами прошли делегаты пяти велаятов (областей) страны, работники различных ведомств и отраслей, колонны спортсменов и деятелей культуры, детских творческих коллективов. Народ Туркменистана с 26-летием независимости страны поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства в своем поздравительном послании отметил, что независимость продемонстрировала всему миру единство и сплоченность, высокое достоинство, патриотизм, миролюбие и дружественность народа страны. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



