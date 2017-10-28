|28.10.17 08:35
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В Ашхабаде состоялись военный парад и праздничное шествие в честь Дня независимости Туркменистана
В Ашхабаде прошел праздничный военный парад в честь 26-й годовщины независимости Туркменистана. В торжестве приняли участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, руководительский корпус страны и зарубежные гости.
В военном параде приняли участие подразделения Министерства обороны, Министерства национальной безопасности, Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел Туркменистана.
После военного парада состоялось праздничное шествие представителей регионов Туркменистана и трудовых коллективов отраслей народного хозяйства. Перед гостевыми трибунами прошли делегаты пяти велаятов (областей) страны, работники различных ведомств и отраслей, колонны спортсменов и деятелей культуры, детских творческих коллективов.
Народ Туркменистана с 26-летием независимости страны поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства в своем поздравительном послании отметил, что независимость продемонстрировала всему миру единство и сплоченность, высокое достоинство, патриотизм, миролюбие и дружественность народа страны.
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