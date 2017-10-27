Президент Туркменистана принимает от коллег поздравления по случаю Дня независимости страны Президент Гурбангулы Бердымухамедов принимает от коллег поздравления по случаю 26-й годовщины независимости Туркменистана. В поздравительных посланиях главы государств мира желают туркменскому лидеру здоровья и успехов в деятельности, а народу Туркменистана – процветания. Такие поздравления в адрес Гурбангулы Бердымухамедова прислали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президент Государства Израиль Реувен Ривлин, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



