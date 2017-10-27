В парламенте Туркменистана состоялась встреча с главой ашхабадского Центра ОБСЕ

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде Натальей Дрозд.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимоотношений Туркменистана и ОБСЕ. В числе приоритетных направлений партнерства были обозначены топливно-энергетический, торгово-экономический и транспортно-коммуникационный секторы, экология и гуманитарная сфера.

Стороны отметили необходимость реализации новых проектов, нацеленных на практическую имплементацию в национальное законодательство и правоприменительную практику Туркменистана общепризнанных международных норм и стандартов. Участники встречи высказались также за укрепление эффективного взаимодействия в области развития парламентских институтов.

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